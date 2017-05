Objectif points pour Pérez

Sergio Pérez était pleinement satisfait au terme de la séance qualificative du Grand Prix de Monaco qu'il a conclue avec le septième meilleur temps en poche.

Le Mexicain pouvait savourer sa performance après une journée pour le moins contrastée dans le chef de Force India.

Esteban Ocon, victime d'une sortie de piste en EL3, n'avait pu franchir le cap de la Q2 et s'élancera en quinzième position sur la grille de départ.

"Je suis très heureux de ce résultat", confiait "Checo" une fois descendu de sa VJM10.

"Je pense que nous avons extrait le maximum de chaque session, ajoute-t-il. Chaque tour qualificatif a une importance cruciale sur ce circuit et vous devez être dans le rythme d'entrée de jeu pour obtenir un bon résultat."

"Heureusement, nous avons pris les bonnes décisions et avons pu éviter le trafic pour trouver le rythme directement", poursuit-il.

Concernant la course de cet après-midi, Pérez se garde de faire des pronostics même si une nouvelle moisson de points serait la bienvenue dans l'optique du championnat constructeurs où la formation de Silverstone occupe le quatrième rang, à neuf unités de Red Bull.

"La course s'annonce longue et la concentration devra être constante, explique-t-il. Le moindre faux-pas peut être synonyme de crevaison ou de touchette et vous êtes dehors en un rien de temps ! Mais j'espère pouvoir ramener un autre bon résultat de ce week-end", conclut le Mexicain, qui en 2016 avait sabré le champagne sur le podium princier aux côtés d'Hamilton et Ricciardo.

Le départ du 75ème Grand Prix de Monaco, sixième épreuve du championnat du monde 2017, sera donné ce dimanche à 14 heures.

