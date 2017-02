Herbert : "J'aurais agi comme Rosberg"

Johnny Herbert n'aurait pas agi différemment de Nico Rosberg lorsque celui-ci annonça fin 2016 sa retraite de la F1 avec le titre mondial en poche.

Le Britannique, vainqueur à trois reprises en F1 et aujourd'hui reconverti en commentateur pour Sky Sports, est d'ailleurs l'un des rares à ne pas avoir été surpris par la décision de l'ex-pilote Mercedes.

"Contrairement à beaucoup d'autres, je n'ai pas été aussi surpris ou choqué par son départ", a confié Herbert au site Badger GP.

"Bien que cela ne me soit jamais arrivé, je pense que j'avais plus ou moins le même caractère que Nico, poursuit-il. Mon objectif était aussi de remporter un jour le titre et j'aurais agi de la même manière en pareilles circonstances."

Si les avis ont divergé sur les raisons qui ont poussé Rosberg à la retraite, Herbert a toujours soutenu que le pilote allemand a fini la saison exténué du point du vue mental.

"Je me souviens d'Abou Dhabi - ça devait être après la course ou sur le podium - où je l'ai vu littéralement lessivé, confie le commentateur. Mentalement et physiquement, il était au bout du rouleau."

"Par le passé, certains l'ont critiqué sur son manque d'émotions lorsqu'il gagnait une course, ajoute-t-il. Mais c'est vite oublier à quel point il a tout donné pour parvenir à ses fins cette saison."

Reste la sempiternelle question d'un éventuel retour à la compétition dans le futur, une option qu'Herbert ne voit pas arriver de si tôt dans le chef de Rosberg.

"Il a quitté la F1 pour profiter de sa famille. Peut-être que dans quelques années, il voudra re-tâter de la compétition en DTM ou au Mans. Mais, en définitive, je ne le vois pas revenir en F1. Son job y est terminé", conclut-il.

