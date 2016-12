Gutiérrez : "Les gens ont la mémoire courte"

Esteban Gutiérrez regrette "la mémoire courte" de la plupart des fans de F1 à propos de ses performances ayant précédé ses débuts dans la discipline-reine.

Le Mexicain, récemment évincé par le Haas F1 Team pour 2017, n'a pourtant pas à rougir d'un palmarès qui comprend, notamment, un sacre en GP3 acquis en 2010 suivi, deux ans plus tard, d'un podium final en GP2 avant de débuter en 2013 chez Sauber.

Toutefois, avec seulement six points inscrits en 59 départs, Gutierrez n'est pas parvenu à confirmer les espoirs placés en lui, tant sous les couleurs d'Hinwil que chez la nouvelle-venue Haas.

Ayant perdu son volant au profit de Kevin Magnussen, Esteban considère aujourd'hui que ses résultats en dent de scie ont fini par obscurcir son véritable potentiel envisagé dans les formules de promotion.

"Cela n'est pas facile à accepter, admet-il. C'est vrai que j'ai connu des hauts et des bas pendant mes années en F1. Mais le problème est que les gens semblent avoir la mémoire courte."

"J'ai beau avoir gagné beaucoup de courses et signé des podiums durant ma carrière, je ne suis jugé au final que sur mes plus récentes performances. Comme si ce que vous aviez accompli avant la F1 ne valait soudain plus grand-chose."

Bien qu'amer, Gutiérrez admet tout de même que lui seul est capable de changer l'avis des gens à son égard.

"J'espère revenir un jour à ce que je fais de mieux, ajoute-t-il. Cela s'est toujours passé ainsi dans ma carrière mais je ne veux blâmer personne. C'est mon entière responsabilité."

"Je considère avant-tout ce passage en F1 comme un pas en avant. Je n'en ai que plus d'expérience et je compte bien m'en servir pour progresser vers mon prochain objectif", conclut-il.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.