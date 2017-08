Blash : "Liberty Media, une dynamique positive pour la F1"

Herbie Blash, l'ancien directeur de course adjoint de la FIA, déclare que les nouveaux propriétaires de la Formule 1, Liberty Media, ne manquent pas d'idées "positives" pour faire évoluer le sport dans la bonne direction.

Associé pendant 21 ans à Charlie Whiting à la tête de la direction de course, Blash sait de quoi il parle en matière de changements de générations, lui qui a vu évoluer la discipline-reine pendant plus de 50 ans et ses débuts comme simple mécano chez Lotus en 1965.

Bien que remplacé fin 2016 par Laurent Mekies, le Britannique de 68 ans ne songe pas encore à la retraite et officie aujourd'hui comme directeur au sein du team Yamaha engagé dans le World Superbike.

Un rôle qui ne l'empêche pas de garder un bon oeil sur le déroulement du championnat du monde et les changements à l'oeuvre en coulisses.

"Nous n'en sommes qu'au début mais force est de reconnaitre que les nouveaux propriétaires ont des idées positives, déclaret-t-il au site Crash.net. Rendre le paddock plus accessible, être plus proche des fans ou utiliser davantage les réseaux sociaux ; tout cela amène une nouvelle dynamique à la Formule 1."

Une évolution dans les mentalités qui tranche certainement avec l'époque de Bernie Ecclestone, dont Blash a été pendant longtemps l'un des plus proches collaborateurs.

"Ca n'était pas vraiment la tasse de thé de Bernie, concède-t-il. Il disait lui-même que son rôle était de faire de l'argent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lui et CVC (le précédent détenteur des droits commerciaux du sport, ndlr.) ont fait du si bon boulot. Chapeau bas pour ça."

"Mais Bernie ne travaillait pas pour les fans mais bien pour CVC, poursuit-il. Les nouveaux propriétaires (Liberty Media, ndlr.) arrivent avec une nouvelle philosophie et ça sera intéressant à voir évoluer. Même s'ils n'ont pas l'expérience d'un Bernie, avoir quelqu'un comme Ross Brawn qui connait très bien le sport est une excellente idée."

"C'est la Formule 1 tout entière qui est en train de changer. Une nouvelle brigade a pris possession des lieux et c'est pour le meilleur", conclut-il.

