Alonso : "Une saison très positive... en ce qui me concerne !"

Malgré les difficultés rencontrées par le binôme McLaren-Honda, Fernando Alonso confie avoir vécu une première moitié de saison 2017 "très positive" sur le plan personnel.

Après des mois de vache maigre, le week-end du Grand Prix de Hongrie a permis aux MCL32 de gonfler leur compteur-points avec la belle sixième place d'Alonso (avec le record du tour en prime) complétée du point marqué par Stoffel Vandoorne.

Si cette seconde moisson d'unités a eu le don de remonter d'un cran le moral des troupes, la situation de l'écurie de Woking reste loin d'être évidente au point qu'elle pourrait se séparer de son motoriste nippon.

"En tant qu'écurie, nous sommes forcément déçus de notre saison, a admis l'Espagnol à Budapest. Nous atteignions davantage la Q3 la saison passée. Cette année, nous devons nous battre beaucoup plus."

"Mais d'un point de vue plus personnel, ce fut une très très bonne saison jusqu'à maintenant", ajoute-t-il.

"Ces voitures conviennent beaucoup mieux à mon style de pilotage et j'ai retrouvé mes sensations, confie-t-il. Je me sens bien plus compétitif en piste que les années précédentes."

"Si vous ajoutez à cela l'expérience de dingue à Indy 500, mon circuit de kart qui fonctionne bien, cette première moitié de saison a été fantastique pour moi", conclut le double champion du monde.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter