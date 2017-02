"Alonso est dans la forme de sa vie"

Fernando Alonso sera plus affûté que jamais pour entamer cette nouvelle saison, à en croire les déclarations de son préparateur physique.

Edo Bendinelli, coach de longue date de l'Espagnol, sait de quoi il parle après avoir passé la majeure partie de l'inter-saison à peaufiner la préparation physique de son pilote.

A l'image de l'ensemble de ses collègues, Alonso a dû revoir son programme à la hausse en vue de pouvoir dompter la future McLaren-Honda MCL32.

"Je peux vous assurer que Fernando est dans la forme de sa vie, a confié Bendinelli au quotidien sportif AS. Je le sens plus fort et plus motivé que jamais auparavant dans sa carrière."

A 35 ans passés, Alonso s'apprête à entamer sa 16ème saison dans la discipline-reine dont il sera l'un des vétérans derrière ses deux ex-équipiers chez Ferrari, Kimi Raïkkönen et Felipe Massa.

Une perspective qui n'effraye guère l'Asturien, et ce malgré l'introduction d'une réglementation plus contraignante du point de vue physique.

"Fernando s'est toujours bien s'entrainé au fil des années, précise son coach. Mais avec les nouvelles voitures, la préparation de cette saison requiert plus de fitness, plus de fonte à soulever. Tous les pilotes doivent gagner en force musculaire, lui y compris."

Et Bendinelli de conclure : "Au vu de son entrainement et de sa motivation, je pense qu'il a pratiquement retrouvé son niveau physique de 2005 et 2006, à l'époque de ses deux titres gagnés avec Renault."

Alonso, qui défendra les couleurs de McLaren cette saison avec Stoffel Vandoorne à ses côtés, sera le premier à prendre la piste au volant de la MCL32, le 27 février prochain à Barcelone.

