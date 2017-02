La Williams FW40 à la loupe

Comme l’an passé, Williams est la première écurie de F1 à lever le voile sur sa nouvelle monoplace, la FW40. Mais un coin du voile seulement, car les illustrations publiées hier simplifient les pièces les plus intéressantes a priori. Jetons cependant un coup d’œil attentif aux composants les plus emblématiques de 2017.

LIMITES DU VIRTUEL

Comment être le premier à dévoiler son nouveau bolide tout en ne dévoilant pas grand-chose ? Avec des images de synthèse, pardi ! Les premières images de la FW40 (ainsi baptisée en hommage aux 40 ans d’existence de l’équipe) illustrent à gros traits la tendance 2017 : des voitures plus larges et plus basses, même si l’angle de vue ne permet pas une comparaison précise (notamment en ce qui concerne les pneumatiques).

Le gain en carrure est évident, même si la largeur des pontons est inférieure à la largeur maximale autorisée. Du coup, le gain en largeur se note davantage au niveau du fond plat (qui gagne 20 cm), plus dégagé que l’an passé. Conserver des pontons étroits (et aussi creusés que possible) permet de réduire autant que possible la traînée de la carrosserie : un impératif étant donné le surcroît de traînée apporté par les pneus plus larges : leur carrure passe de 24,5 cm à 30,5 cm à l’avant, et de 32,5 cm à 40,5 cm à l’arrière.