Synthèse du vendredi : séance de décrassage

La première journée d'essais en vue du Grand Prix de Belgique a été rondement menée sur le toboggan de Spa-Francorchamps, même si la pluie s'est invitée en EL2. La météo reste incertaine, quoique plutôt favorable pour le reste du week-end, et les écuries sont préparées à affronter les éléments sur ce juge de paix du pilotage. Premiers enseignements.

Lewis Hamilton est rentré de vacances en pleine forme et s'est bien amusé à Spa aujourd'hui en signant le meilleur temps (un record de la piste au passage) pour devancer Kimi Räikkönen d'un quart de seconde. Contrat en poche, le vétéran finlandais a conduit plus déterminé que jamais avec déjà le meilleur chrono dans la séance matinale. L'autre Ferrari de Sebastian Vettel, moins à la fête, a été devancée par la seconde Mercedes de Valtteri Bottas encore un peu perdu dans ses réglages et par la meilleure Red Bull, celle du "local hero" Max Verstappen.

Parmi les pilotes en vue cet après-midi, citons le toujours solide Nico Hülkenberg et même son équipier Jolyon Palmer (it's contract time!) dans le top 10, les deux Renault encadrant la Force India d'Esteban Ocon et la Toro Rosso de Carlos Sainz. Sur ce tracé qui fait la part belle à la puissance, Fernando Alonso a fait mieux que se défendre avec la McLaren-Honda qui pointe au onzième rang mais à près de deux secondes du temps de référence tout de même...

Romain Grosjean s'est contenté du treizième temps devant Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen et Lance Stroll tandis que l'autre Williams, celle de Felipe Massa, est restée au garage pour remplacer le châssis fracassé par le Brésilien ce matin. Considérons cette journée de rodage après la rentrée comme un décrassage et voyons ce que les choses sérieuses vont donner demain, avec un coup d'œil sur le comportement des pneus ultra tendres utilisés pour la première fois ici.

Esteban Ocon a dominé Sergio Pérez pour cette journée de rentrée : de bon augure pour la suite.