Stoffel Vandoorne : la longue marche

Stoffel Vandoorne s'est confié en exclusivité à F1i à propos du "parcours du combattant" qui fut le sien pour parvenir enfin à décrocher un volant de titulaire chez McLaren-Honda en F1 la saison prochaine. Entretien.

C'est à l'âge canonique de 25 ans (si l'on considère les standards actuels) que le pilote belge va entamer sa première saison complète de Grands Prix lorsque les feux s'éteindront à Melbourne dans trois mois. Il est pourtant considéré comme l'un des plus brillants talents de sa génération, mais il est arrivé en F1 au mérite, sans disposer de véritable soutien financier. Sa promotion n'en est que plus remarquable et son avenir définitivement prometteur.

Depuis l'annonce de la retraite de Jenson Button et l'officalisation de ta titularisation à Monza, comment se déroulent les préparations en vue de 2017 ?

Je suis heureux que cette saison soit terminée pour me tourner enfin vers le futur, à savoir courir en F1. J'ai quand même vécu une bonne année, avec le championnat de Super Formula au Japon et tous les Grands Prix en tant que réserviste, en participant à tous les briefings dans le team. Sans doute une préparation idéale, mais ne pas piloter et rester physiquement inactif les week-ends de Grand Prix, ce n'était pas une situation facile. Surtout après en avoir goûté à Bahreïn, mais presque sans pouvoir le savourer tant ce fut précipité et inattendu.

Je viens de passer une semaine d'entraînement physique à Marbella avec mon nouveau coach Mike Collier, l'expérimenté "Mikey", qui fut le physio de Jenson Button pendant des années.

Après tant de voyages, tu dois avoir besoin du break hivernal pourtant...

Pour moi, la saison peut commencer demain car je suis impatient d'en découdre dans le peloton en F1 ! Mais c'est vrai que les voyages incessants sont harassants et que l'on doit recharger les batteries à un moment donné. Je viens de passer une semaine d'entraînement physique à Marbella avec mon nouveau coach Mike Collier (l'expérimenté "Mikey" qui fut le physio de Jenson Button pendant des années), puis nous avons la période des fêtes de fin d'année en famille et avec les amis. Ensuite ce sera encore de la préparation physique et des séances dans le simulateur afin d'être bien affûté pour les premiers tests à Barcelone fin février.

Camp d'entraînement physique à Marbella, sur le port de Puerto Banus, avec son coach Mike Collier.