Renault : pourquoi Vasseur s'en va ?

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe ce matin, même il s'agissait d'une bombe à retardement : depuis des mois, la crise couvait au sein du management du Renault Sport F1 Team. Frédéric Vasseur a donc préféré jeter l'éponge en tirant les conclusions d'une erreur de casting dont il n'est pas responsable. Explications sur les raisons d'une démission.

Quand le groupe Renault a décidé de réinvestir massivement en F1 à l'été 2015, avec l'objectif avoué de reprendre l'aventure à Enstone là où elle avait été abandonnée quelques années auparavant, la question du management s'est posée. Cyril Abiteboul était dans la place, après un court passage chez Caterham au poste de Team Principal, et semblait correspondre au profil recherché pour représenter Renault dans ce nouveau défi.

Pour accompagner sur le terrain cette reconquête de la F1 par Renault et incarner l'identité française du constructeur, Frédéric Vasseur a été recruté sur la recommandation d'Alain Prost, conseiller de l'ombre du Losange.

Avec sa formation d'ingénieur (Polytechnique à Grenoble) et son parcours chez Renault depuis 2001, d'abord au siège à Boulogne puis comme directeur du développement de Renault F1 à Enstone sous le régime Briatore, cet ambitieux manager de 39 ans a été à la manœuvre au moment de la réflexion puis du redéploiement de la politique sportive de Renault. Il a mené l'étude sur tous les fronts (marketing, stratégie, encadrement) en relation directe avec Jérôme Stoll, le président de Renault Sport délégué par le grand patron Carlos Ghosn.

Pour accompagner sur le terrain cette reconquête de la Formule 1 par Renault et incarner l'identité française du constructeur, Frédéric Vasseur a été recruté sur la recommandation d'Alain Prost, conseiller de l'ombre du Losange. Lors de la présentation du Renault Sport F1 Team et de la structure rénovée Renault Sport Racing il y a un an à Guyancourt, Stoll présenta Vasseur comme le manager issu du sérail de la course, compétitif et pragmatique, capable d'emmener les troupes sur la voie du succès.

C'est Alain Prost qui a rapproché Fred Vasseur de Renault au printemps 2015.