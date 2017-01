Que peut réaliser Bottas chez Mercedes ?

Secret de polichinelle, le recrutement de Valtteri Bottas par Mercedes a été enfin officialisé hier. De quoi le remplaçant de Nico Rosberg sera-t-il capable au volant d’une machine qui implique une obligation de résultat ?

CADEAU EMPOISONNÉ ?



Depuis qu’il court en Formule 1, Valtteri Bottas a toujours dominé ses équipiers. Pilote titulaire en Grand Prix depuis 2013, il n’en a pas eu beaucoup (deux), certes, mais il les a chaque fois devancés : Pastor Maldonado en 2013 (pourtant en poste à Grove depuis deux saisons) et Felipe Massa ces trois dernières années. Sera-ce encore le cas cette saison ?

Selon toute logique, non. Débarquer dans une nouvelle écurie 69 jours avant le premier Grand Prix n’est pas tout à fait le scénario idéal. Même à l’heure de la simulation, il faut un peu de temps pour assimiler les méthodes de travail d’une équipe, se familiariser avec son ingénieur de piste et trouver avec lui un vocabulaire commun, apprendre les complexités du volant (même si Bottas connaît sur le bout des doigts le fonctionnement du V6 Mercedes, qu’il utilise depuis trois saisons), apprivoiser les procédures d’une machine sophistiquée… “Nous avons pris du retard dans la préparation de la saison, confirme Toto Wolff. Nous avons donc un programme très chargé afin d’intégrer [Bottas] à l’équipe. Une chose est sûre, en tout cas : je connais Valtteri, il va tout donner.”

Même si le nouveau venu est le protégé du patron (qui a dû renoncer à être son manager pour éviter tout conflit d’intérêt), Lewis Hamilton est en place depuis quatre saisons à Brackley, et Mercedes ne peut pas se permettre de perdre un autre pilote l’an prochain, après le départ surprise de son Champion du monde en titre. Par conséquent, le Britannique sera naturellement l’interlocuteur de référence pour les ingénieurs et la direction. Si Bottas aura la chance de piloter une Flèche d’argent, a priori compétitive, il en a peut-être moins d’être confronté à un archer hors pair, au talent exceptionnel et au sens politique très affûté.

On gardera pourtant de prétendre que le Finlandais a reçu un cadeau empoisonné de la part du père Noël Toto. Car s’il flotte toujours un doute sur sa valeur intrinsèque (il n’a pas atomisé Felipe Massa comme l’a fait Fernando Alonso chez Ferrari), Bottas aura cette fois l’occasion de dissiper les incertitudes au volant d’une machine a priori redoutable.