Petit-déjeuner avec… Kamui Kobayashi

Au lendemain des 6 Heures de Spa-Francorchamps, F1i vous propose de passer à table avec LE héros de la deuxième manche du WEC 2017 : Kamui Kobayashi. L'ex-pilote de F1 a atomisé la dernière partie de l'épreuve en revenant tel un obus sur son équipier Sébastien Buemi. Toujours aussi joyeux et serein, le plus français des pilotes nippons est ravi de sa seconde carrière avec Toyota. Il est vrai qu’un double programme en LMP1 et en Super Formula pour la compte du deuxième constructeur mondial vaut bien un volant de milieu de grille en F1…

Kamui, ta Toyota était la plus rapide ce week-end, mais la chance ne t'a pas souri...

Après les qualifications, nous n'étions déjà pas très satisfaits car la pole position était à portée de main. Le trafic ne nous a pas gâtés. Nous étions très rapides pendant la course, mais nous l'avons perdue parce que nous avons joué de malchance avec les neutralisations. Je suis revenu dans les derniers tours sur Sébastien. Mais cela n'aurait pas été très sympa de l'attaquer juste avant l'arrivée alors que le doublé était assuré...

Nous avons testé le kit à faible appui de la TS050, et celui-ci s'est d'ores et déjà montré très efficace. C’est de bon augure pour les 24 Heures du Mans où la concurrence avec Porsche sera plus acérée que jamais.

Après une saison 2016 difficile, la TS050 a-t-elle beaucoup évolué ?

Non, puisque la base et la philosophie de la voiture demeurent identiques. Nous n’avons fait qu’ajouter quelques améliorations ici et là. Mes sensations à son volant sont excellentes. Le kit à faible appui s’est d’ores et déjà montré très efficace. C’est de bon augure pour les 24 Heures du Mans où la concurrence avec Porsche sera plus acérée que jamais. Les gars ont fait un excellent travail pour nous permettre d’avoir une voiture très rapide cette saison.

Prends-tu plus de plaisir à piloter un proto fermé qu’une Formule 1 ?

Je prends du plaisir dans tout ce qui roule (rires) !

Kamui Mike Conway ont assuré le doublé pour Toyota à Spa en l'absence de leur équipier José Maria Lopez.