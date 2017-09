Le jeudi précédant l'épreuve, Felipe Massa convoque les journalistes. Le petit Brésilien annonce sa retraite en fin de saison. Il n'a pas vraiment le choix : Williams, qui fera rouler le jeune Stroll, n'en veut plus et on ne se bouscule pas pour l'accueillir. Samedi, c'est au tour de Jenson Button de tirer sa révérence. Officiellement, il n'est question que d'une année sabbatique en 2017 mais personne n'est dupe : on ne reverra plus non plus le Champion 2009. Si on avait su...