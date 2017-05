Mémoire courte : l'année passée à Monaco

Avant chaque Grand Prix, F1i vous propose cette saison un coup d'œil dans le rétro afin de se remettre en mémoire la précédente édition de l'épreuve. Une manière comme une autre de se préparer à suivre la retransmission télévisée, en se souvenant des événements de l'année dernière à pareille époque.

Déjà le plus rapide jeudi après-midi, Daniel Ricciardo réalise un authentique exploit en arrachant la pole, la première d'un moteur Renault depuis l'arrivée des V6 hybrides 1,6 litre. Le remarquable châssis Red Bull associé aux pneus extra-tendres fait des prouesses entre les rails. Deuxième et troisième, les Mercedes ont été handicapées par un problème de pression d'essence imputable à une surchauffe. Vettel est quatrième devant les Force India et les Toro Rosso emmêlées.