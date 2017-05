Mémoire courte : l'année passée à Barcelone

Avant chaque Grand Prix, F1i vous propose cette saison un coup d'œil dans le rétro afin de se remettre en mémoire la précédente édition de l'épreuve. Une manière comme une autre de se préparer à suivre la retransmission télévisée, en se souvenant des événements de l'année dernière à pareille époque.

Cette fois, on y est. L'accrochage tant redouté depuis 2014 et l'ultra-domination des Flèches d'argent, celui qui laisserait les deux voitures au tapis, s'est produit. En présence, pour ne rien arranger, du grand patron, Dieter Zetsche. Mercedes n'égalera pas le record de onze succès consécutif, propriété de McLaren depuis 1988 (avec... Honda, si, si !). C'est là un moindre mal. Entre Hamilton et Rosberg, rien ne sera jamais plus comme avant. Il y aura un avant et un après Barcelone.