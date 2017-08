MERCEDES — UN FOND PLAT EN DENTELLE

Le fond plat de la W08 illustre parfaitement la philosophie aérodynamique de segmentation qui est la marque de fabrique des Mercedes depuis trois saisons. Son principe ? Contrôler étroitement les flux d’air en multipliant les appendices ou les découpes dans la carrosserie. En augmentant le nombre de déflecteurs, les aérodynamiciens contrôlent davantage l’écoulement du flux provenant de l’avant de la voiture et le dirigent plus précisément vers les flancs inférieurs des pontons. Par ailleurs, la multiplication des entailles réduit le risque de séparation du flux d’air (qui peut se produire sur la surface du déflecteur latéral (“bargeboard”) dont la courbure présente un risque de détachement du flux d’air. Ce concept, que les autres écuries ont peu à peu repris à leur compte, a été inventé par Mike Elliot, l’aérodynamicien en chef de Brackley.

Par ailleurs, comme on le voit bien sur cette vue du dessus, les nombreux déflecteurs installés sur les bords du fond plat sont orientés de manière à diriger l’air provenant de l’avant de la monoplace vers les côtés. Tous ces appendices – “turning vanes”, “bargeboards” et la kyrielle de petits déflecteurs en lame de couteau – servent à contrôler et réénergiser le vortex Y250.

Ce vortex, créé de chaque côté de la monoplace, est généré au niveau de l’aileron avant à cause d’une différence de pression entre le bord de la zone neutre (située à 250 mm de l’axe longitudinal de la voiture) et le reste de l’aileron. Les aérodynamiciens souhaitent utiliser l’énergie produite par ce vortex pour éloigner du fond plat l’air turbulent produit par la rotation des roues avant. Et en empêchant l’air turbulent de s’engouffrer sous la voiture, on améliore l’efficacité du diffuseur.