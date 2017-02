La Sauber F1 2017, baptisée C36, a la lourde tâche de faire mieux que sa devancière, qui ne récolta que deux points l’an passé. F1i scrute les détails de la dernière-née d’Hinwill.

RETOUR VERS LE FUTUR

Marquant le vingt-cinquième anniversaire de l’écurie suisse, la C36 en illustre aussi le passé récent tumultueux si l’on examine sa gestation. Son dessin a commencé sous la direction de Mark Smith, qui quitta prématurément l’écurie en mars 2016, et s’est prolongé de manière collégiale jusqu’à l’arrivée de son remplaçant Jörg Zander, annoncée en novembre dernier mais effective seulement depuis janvier. Arrivé trop tard pour avoir une quelconque influence sur la conception de la nouvelle voiture, l’ingénieur allemand – qui a travaillé pour Williams, Sauber (2006-2007), Honda et Audi en endurance – en conduira le développement.

Plus large et plus basse que sa devancière, la C36 adopte une prise d’air très différente, dont la forme évoque celle de la Mercedes W01 (2010), de la Force India VJM04 (2011) et de la Caterham T128 (2011). La configuration du pilier unique a été choisie pour réduire le poids de la voiture selon l’écurie, mais elle pourrait aussi avoir une motivation aérodynamique (réduire la surface de la prise d’air en vue d’optimiser l’écoulement de l’air vers l’aileron arrière). Un œil averti notera que les deux ouvertures de part et d’autre de l’arceau vertical sont elles-mêmes subdivisées en deux entrées : l’une alimente le V6 thermique en air frais (flèches blanches), l’autre convoie l’air vers un radiateur situé dans le prolongement du bloc moteur et sans doute destiné à refroidir l’ERS (flèches rouges).

En dessous des deux ouvertures principales, deux orifices de petites dimensions, également destinés au refroidissement, ont été percés dans la carrosserie (flèches jaunes). Les V6, qui fonctionneront à pleine charge plus souvent, auront besoin de davantage d’air frais.

À noter aussi : la courbure très marquée des ailettes installées sur les protections latérales du cockpit (flèches orange).