La recette Williams pour des arrêts rapides

L’ARRÊT COMMENCE AVANT L’ARRÊT…

Battue par Mercedes en Espagne et par Red Bull en Russie, Williams reste l’équipe la plus rapide dans l’exercice du changement de roue. Elle a été la plus véloce en Australie, en Chine et à Bahreïn, continuant sur sa lancée de la saison dernière (où elle fut la plus rapide à quatorze reprises sur les 21 Grands Prix et signa le pitstop le plus rapide de l’histoire en 1,92 seconde).

Première condition pour un arrêt rapide : un positionnement idéal. “Le pitstop commence avant que la voiture ne s’arrête, explique Steve Nielsen, le team manager de l’équipe. Si le pilote positionne bizarrement la voiture, les gars tenant le pistolet ne peuvent pas défaire la roue. S’il arrive bien droit et ralentit progressivement, les écrous sont desserrés avant que la monoplace ne soit à l’arrêt.”

Deuxième élément : les ingénieurs de Grove, emmenés par Carl Gaden, ont redessiné les éléments vitaux (moyeux, écrous, élévateur, etc.) en s’assurant d’avoir le bon processus de validation des nouvelles pièces. “Les gars à l’usine qui ont dessiné les éléments ont fait du bon boulot, explique Rob Smedley. Ce que nous n’avons pas changé, c’est l’équipe, car nous savions qu’ils faisant du bon boulot mais n’avaient pas le bon matériel. Une fois que nous leur avons fourni le matériel, les résultats sont arrivés.”