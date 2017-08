Malgré la fermeture pendant deux semaines des usines de F1, de multiples nouveautés sont apparues au Grand Prix de Belgique : évolution du V6 Mercedes pour les Flèches d'argent, suspension et ailerons revus chez Ferrari, mesures autour du Halo pour McLaren, ainsi qu'une kyrielle de retouches aérodynamiques sur la Red Bull... Un rythme de développement endiablé, alors que le Grand Prix d’Italie se profile déjà !

MERCEDES INTRODUIT SA DERNIÈRE ÉVOLUTION



À Spa, Mercedes a installé une nouvelle évolution de son bloc M08 dans les monoplaces de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas.

Plus précisément, un quatrième exemplaire – optimisé – du moteur thermique, du turbocompresseur et du MGU-H a été introduit sur chaque Flèche d’argent. Bien qu’il reste encore huit Grands Prix inscrits au calendrier, les motoristes de Brixworth sont convaincus de pouvoir les disputer avec le parc de moteurs actuel.

L’évolution apparue ce week-end apporterait un supplément de performance (estimé à 10 chevaux), alors que la version précédente s’était concentrée sur la fiabilité du V6 hybride. À Spa, le V6 Mercedes était réglé d’une manière particulière, selon notre confrère Mark Hughes. D’ordinaire, l’ERS se coupe au automatiquement bout de la ligne droite de Kemmel : la quantité d’énergie stockable étant limitée, il vaut mieux en effet la conserver pour plus tard, quand le gain en temps est plus élevé, à la sortie de Pouhon par exemple. Ce week-end, les motoristes de Mercedes ont toutefois permis à Hamilton et Bottas d’annuler cette coupure automatique, afin de rester hors de portée des Ferrari à cet endroit du circuit.

L’arrivée de cette évolution en Belgique a donné lieu à des supputations quant à la consommation d’huile du V6 étoilé. On le sait, la FIA suspecte certains motoristes de brûler de l’huile afin d’augmenter la puissance, notamment en qualification. Elle a donc décidé de limiter progressivement la consommation d’huile pour les nouveaux moteurs : 0,9 litre pour 100 kilomètres à partir du Grand Prix d’Italie et 0,6 litre à partir de la saison 2018. En théorie, ce calendrier signifie qu’avant Monza, les motoristes auraient été libres d’introduire des V6 ne respectant pas le seuil de 0,9 litre.

Certains médias en ont conclu que Mercedes aurait introduit un V6 en Belgique afin de contourner la future restriction (l’ancienne limite, valable pour les moteurs installés avant Monza, était fixée à 1,2 litre). Ce faisant, Brackley aurait rompu un accord à l’amiable passé avec Maranello.

Cette interprétation, contestée par Toto Wolff dimanche soir, pose problème, car elle se heurte au fait que les écuries clientes de Mercedes (Force India et Williams) recevront dans une semaine en Italie la même évolution, qui devra se conformer au seuil de 0,9 litre. Le règlement impose en effet aux motoristes de fournir la même spécification à leurs équipes, qu’elles soient d’usine ou clientes.

C’est d’ailleurs en vertu de ce principe que Ferrari a introduit, à Spa, son quatrième et dernier moteur thermique sur les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Cette version sera montée dans quelques jours sur les bolides de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen.