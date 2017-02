Force India a dévoilé hier la dixième monoplace de son histoire : la VJM10. Toujours motorisé par le V6 Mercedes, le modèle 2017 se distingue par sa grande finesse et quelques solutions originales.

UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU

La nouvelle VJM10 n’a que peu de rapport avec sa devancière. Ce qui peut apparaître aux yeux du profane comme de simples retouches de dimensions remet en cause l’écoulement des flux sur la voiture. Dans certaines zones (celle des déflecteurs latéraux en particulier), les aérodynamiciens disposent de surfaces plus étendues où appliquer leur créativité :

“C’est une énorme remise à plat, l’une de celles qui vous imposent de changer de logique, a déclaré le directeur technique Andy Green lors de la présentation de la voiture à Silverstone hier. Cela nous a d’ailleurs pris un peu de temps, au début, pour nous y habituer, mais nous y sommes parvenus. Nous savons où chercher et où extraire la performance sur cette voiture. La courbe d’apprentissage est incroyablement raide : une foule d’évolutions seront apportées sur les voitures à intervalles réguliers, dès le début du championnat. Il s’agira de nouveautés conséquentes, et je ne crois pas que le développement ralentira de sitôt.”

La section de la voiture comprise entre les roues avant et les entrées d’air des pontons a ainsi été remaniée subtilement mais profondément. Le bord d’attaque du début du fond plat est bombé, et il s’amincit à mesure qu’il s’éloigne de la coque (voyez les traits blancs). À cause de cette épaisseur, la face supérieure du bord d’attaque est plus haute que sa face inférieure (comme le montre la flèche blanche), qui se situe au même niveau que les ailettes (indiquées par un trait jaune) et que la suite du fond plat. On le voit, la VJM10 offre un dessin très sophistiqué dans cette zone.

Quant au déflecteur latéral – plus long que sur la Renault et la Sauber ­–, il est cranté, mais plus à la façon Williams 2016 qu’à la manière radicale de Mercedes (flèches orange). En revanche les ailettes courbées (ou “turning vanes”) comportent une douzaine d’entailles à leur base, qui rappellent la philosophie de segmentation initiée l’an passé par Mercedes.