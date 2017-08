Cinq raisons de défendre le Halo

1 – LE MEILLEUR COMPROMIS POSSIBLE

Depuis la mort de Henry Surtees en F2 (2009), la FIA mène des recherches sur un équipement capable de protéger efficacement la tête du pilote en cas de contact avec une roue. Bien que survenus dans des contextes différents, les décès Dan Wheldon en IndyCar (2011), de Maria de Villota en essais privés (2009), de Jules Bianchi au Grand Prix du Japon (2014) et de Justin Wilson en IndyCar (2015) ont fini par imposer l’idée que la tête du pilote méritait une protection de bon (h)aloi.

Dans ce contexte, la réflexion de la Fédération a débuté en 2011, comme l’a expliqué Laurent Mekies, le directeur de la sécurité de la FIA, lors d’une conférence de presse donnée lors du Grand Prix de Hongrie. Si de nombreuses formes, parfois étranges, ont été évaluées au début, trois dessins ont finalement été retenus : le “Halo”, l’“Aeroscreen” et le “Shield”.

La FIA a privilégié une solution pour éviter les conséquences d’un accident comme celui de Surtees plutôt que comme celui de Massa, la panacée n’existant pas encore.

Pour comprendre le choix fait en faveur de l’arceau circulaire, il faut rappeler que les instances sportives ont avant tout cherché à mettre au point une protection capable de dévier de gros objets (comme une roue) et de les éloigner du cockpit. Autrement dit, elle a privilégié une solution pour éviter les conséquences d’un accident comme celui de Surtees plutôt que comme celui de Massa, la panacée n’existant pas encore. C’est pour cela que le test clé à réussir impérativement était la capacité du dispositif à dévier une roue de 20 kg projetée à un angle de 15° et à une vitesse de 225 km/h. Or, seul le Halo a satisfait au test, contrairement à l’Aeroscreen, qui semblait pourtant “prometteur” aux yeux de la FIA.

TROIS SCÉNARIOS

Pourtant, afin d’approfondir son analyse, la FIA ne s’est pas contenté de ce seul test. Elle a soumis le Halo a trois scénarios simulant des accidents réels.

# 1 Collision entre voitures

La FIA a analysé scientifiquement une série de collisions, parmi lesquelles le survol de la McLaren de David Coulthard par la Williams d’Alexander Wurz à Melbourne en 2007, le choc entre Karun Chandhok et Jarno Trulli à Monaco en 2010, l’atterrissage de la Force India de Vitantonio Liuzzi sur l’avant de la Mercedes de Michael Schumacher à Abou Dhabi en 2010, la cabriole de Nico Rosberg au-dessus de Narain Karthikeyan à Abou Dhabi en 2012, le vol plané de la Lotus de Romain Grosjean au-dessus de la Ferrari de Fernando Alonso au départ du Grand Prix de Belgique 2012, l’écrasement du cockpit de la Ferrari de Kimi Räikkönen par la McLaren d’Alonso au Red Bull Ring en 2015, ainsi que divers accidents semblables survenus en GP2 et F3.

“Nous avons joué au jeu du ‘Que se serait-il passé si ?’, développe Mekies. Nous avons monté le Halo sur la voiture et nous avons simulé ces accidents, en ne nous limitant pas à un scénario précis, mais en élargissant les paramètres. Nous avons ainsi fait le test [en plaçant la voiture] 5 cm plus haut, 10 cm plus haut, 5 cm plus à droite, 10 cm plus à droite, etc. Dans chacun des cas, nous avons regardé si la présence du halo était positive, neutre ou négative. De ces analyses, il est ressorti que les cas dans lesquels le Halo aurait aidé [à accroître la protection du pilote] représentaient une écrasante majorité par rapport aux scénarios où il aurait pu avoir un effet neutre ou négatif.”