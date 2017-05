Monac'... home, sweet home

Pour un tiers du plateau des pilotes de Formule 1, le Grand Prix de Monaco sera la course à domicile ce week-end : Lewis Hamilton, Felipe Massa, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Pérez et Stoffel Vandoorne notamment ont choisi Monte-Carlo comme base de leur vie nomade s'il en est.

Il fut une époque où plus de la moitié des pilotes vivait ici, mais certains ont préféré prendre du recul pour rechercher une certaine quiétude, principalement en Suisse. Nombreux sont ceux engagés dans d'autres compétitions (DTM, Formula E, WEC) qui ont également posé leurs pénates en Principauté.

D'anciens champions sont toujours solidement établis au pied du Rocher, comme David Coulthard, Keke Rosberg, Jean-Pierre Jarier, Jacky Ickx, Mika Häkkinen, Heinz-Harald Frentzen, Thierry Boutsen (qui dirige ici son entreprise d'aviation privée), Riccardo Patrese et bien d'autres.

Monaco est un must et représente même pour certains le bonheur de courir "à la maison", en dormant chaque soir dans son lit, un véritable luxe quand on parcourt le monde l'année durant.

C'est un privilège qui est le mien depuis 1984, lorsque j'ai opéré cet authentique choix de vie dans le sillage de mon copain Boutsen, en travaillant pour RMC puis pour TMC avant de passer sur TF1. En s'installant en Principauté pas pour une simple raison fiscale, on opère une sorte de mutation car on accepte une promiscuité avec des milliardaires sans forcément en être un !

PVV est résident à Monaco depuis 30 ans, à l'époque où Louis Chiron était encore directeur de course !

Plus de 30.000 personnes habitent ici et, si la proportion de "rich and famous" est sans conteste plus grande qu'ailleurs, on peut aussi y mener une vie à peu près normale. C'est dans cet environnement que je passe le plus clair de mon temps entre les Grands Prix et autres week-ends de courses (car je ne suis pas uniquement passionné par la F1), tout en regagnant régulièrement mon plat pays natal où est théoriquement basée la rédaction de F1i. Mais de nos jours, avec une bonne connexion, on peut se situer où bon nous semble sur la planète et travailler "le nez dans le Mac" sans contrainte.

Les mondanités sont innombrables d'ici dimanche avec des soirées et des cocktails dans tous les coins du port, en souhaitant tout de même que la météo reste clémente...

Une course sous la pluie ici ne manque jamais de sel, même si le danger est alors exacerbé. En 1984, un jeune Brésilien s'était révélé aux yeux de tous dans des conditions exécrables, alors que nous réserve cette édition 2017 ? A priori, la météo est plutôt favorable, et le duel Hamilton-Vettel va reprendre de plus belle, avec les Red Bull boys en embuscade.

Nico Rosberg vainqueur à domicile : une satisfaction qui l'a comblé.