Sotchi : les notes F1i des pilotes

Une première ligne 100 % Ferrari pour la première fois depuis huit ans, mais Mercedes égalise à deux victoires partout. Merci à Bottas et Vettel d'avoir sauvé ce Grand Prix soporifique. Premier succès mérité du Finlandais, belle course quand même des Scuderia boys. Hamilton et Red Bull étaient aux fraises, quatrième double top dix pour Force India, Renault engrange, Williams gaspille. Grosjean a vécu l'enfer, comme McLaren... as usual.

Fernando Alonso (non partant) : NC

De mal en pis ! Cette fois (comme Vandoorne à Sakhir), Fernando n'a même pas été en mesure de prendre le départ. La faute, toujours, à ce satané moteur et à son électronique. Seule consolation : il n'aurait rien pu espérer, vu les secondes pleines perdues par la McLaren (plus de 35 km/h moins vite que Mercedes !) sur ce tracé d'accélérations et de freinages. De son propre aveu, son tour en Q1 avait pourtant frôlé la perfection. Pourvu que les essais à Indy...