Senna, prince de Monaco

Trente ans après son premier succès en Principauté, F1i passe en revue les six victoires d'Ayrton Senna à Monaco, record du genre toujours d'actualité et pas près d'être battu.

1987

Nigel Mansell réalise la pole mais renonce en course (turbo), laissant Ayrton réussir un festival avec la Lotus-Honda à suspension active : il l'emporte avec 33" d'avance sur la Williams-Honda de son compatriote Nelson Piquet et plus d'une minute sur la Ferrari de Michele Alboreto. Première victoire d'une longue série !