WEC : tous à Spa ce samedi 6 mai !

Le championnat du monde d'endurance a démarré voici deux semaines à Silverstone par une victoire de Toyota devant Porsche. C'est l'affiche 2017 sous la forme d'un duel acharné entre les deux constructeurs restants en LMP1 après le départ d'Audi, mais la compétition n'en reste pas moins relevée dans toutes les catégories. A la veille des 6 Heures de Spa, petit coup d'œil sur ces épreuves de longue haleine au charme si particulier...

Quand revient le joli mois de mai, les bolides du WEC (World Endurance Championship) prennent possession du toboggan de Spa-Francorchamps, ce tracé de légende qui serpente dans la forêt ardennaise avec des airs de montagnes russes. Voir les protos Porsche ou Toyota menés à la limite sur le plus beau circuit du monde par des pilotes exceptionnels, c'est un spectacle haut en couleurs que nous vous recommandons d'autant plus chaudement que l'ambiance y est particulièrement conviviale.

L'endurance a beaucoup évolué ces dernières années sous la houlette de la FIA et de l'ACO, l'organisateur des 24 Heures du Mans devenu promoteur du WEC. La plateforme est plus professionnelle, la visibilité plus grande (notamment sur les réseaux sociaux ou via l'app officielle) et les spectateurs bienvenus : à l'inverse de la F1, le paddock est ouvert, les pilotes sont accessibles et les tarifs raisonnables. Autant de raisons qui justifient de se rendre sur le terrain pour assister à de belles empoignades, que ce soit ce prochain week-end à Spa-Francorchamps ou pour le traditionnel rendez-vous du mois de juin aux 24 Heures du Mans, le clou de la saison en endurance.

La bataille royale entre Porsche et Toyota vaut déjà le déplacement. On a constaté à Silverstone que si les Japonais avaient l'avantage, c'est parce que leurs rivaux allemands ont privilégié la préparation du Mans avec le choix d'un package aérodynamique à faible traînée qui devrait mieux convenir aux Porsche 919 Hybrid à Spa. Mais là où le spectacle est permanent, c'est aussi dans les autres catégories, en LMP2 avec une dizaine de voitures en lice très proches les unes des autres et en GTE où les marques les plus prestigieuses s'affrontent avec des pilotes de haut vol pendant six heures de course haletante. Que demande le peuple ? Venez à Spa en cette fin de semaine, vous ne serez pas déçus !

Une bagarre somptueuse anime le peloton en catégorie LMP2 emmenée par la "Vaillante" du team Rebellion.