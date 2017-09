CHRONIQUE D’UNE VICTOIRE ANNONCÉE ?

Après les deux victoires consécutives de Lewis Hamilton en Belgique et en Italie, Sébastian Vettel est pressenti comme le favori du Grand Prix de Singapour. Vainqueur à quatre reprises dans les rues de Marina Bay (un record), il dispose cette année d’une machine redoutable sur les circuits sinueux, exigeant de forts appuis et une bonne motricité.

Sur le tracé du Hungaroring, la SF70H avait facilement conquis la première ligne le samedi et les deux première places le dimanche, le pilote allemand s’imposant devant son équipier. Par rapport au fiasco de Monaco, Mercedes y avait limité les dégâts en décrochant les troisième et quatrième rangs, signe d’une meilleure maîtrise des réglages “maximum downforce”. Sur les trois dernières éditions, Mercedes s’est imposé à deux reprises, et Ferrari en une occasion (en 2015).

Sauf que, pour briller dans la nuit électrique de Singapour, le pilote doit être au volant d’une monoplace équilibrée, en laquelle il a confiance, pour frôler les murs et exploiter au mieux l’étroitesse de la piste. C’est pourquoi l’analogie avec la piste hongroise n’est pas complètement pertinente. D’autant que contrairement à Budapest, ce sont les gommes les plus tendres qui ont été sélectionnées pour ce week-end (les tendres, super-tendres et ultra-tendres), qui n’ont pas toujours convenu aux bolides argentés.

Qualifiée de “diva” en début de championnat, la Mercedes W08 saura-t-elle mettre ses pilotes en confiance ? Il en faudra pour aller chercher les derniers dixièmes nécessaires à l’obtention de la pole position, cruciale sur ce circuit en ville (sept des neuf éditions précédentes ont été gagnées depuis la première place de grille).

Ayant perdu la tête du classement à Monza, Vettel aura à cœur de concrétiser l’avantage potentiel qu’il est censé posséder à Singapour, alors que Mercedes entend modestement “limiter les dégâts”. D’autant qu’une troisième force pourrait être particulièrement menaçante...