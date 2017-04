Guide "Who Works" : tout le paddock en un clic !

Le guide "Who Works in Formula One" (tout comme son petit frère "Who works in motorsports") est incontournable pour les professionnels du business et de la communication en F1. Même pour le passionné, il regorge d'informations détaillées et de contacts précieux. Désormais disponible sous diverses formes numériques, il vous est chaudement recommandé par F1i.

Economique, unique complet et 100 % mis à jour chaque année, cet outil B2B vous donne un accès direct à plus de 300 entreprises et 2.300 professionnels de la communauté très fermée de la Formule 1. Ecuries, pilotes, voitures, moteurs, décideurs, sponsors et fournisseurs, responsables marketing et RP, médias et officiels des Grands Prix, tous sont présents avec les noms, fonctions, adresses, téléphones, emails, réseaux sociaux, portraits, biographies et logos.

Vous pouvez choisir les options qui vous correspondent le mieux : soit le livre traditionnel, soit l'application mobile pour smartphone lors de vos déplacements ou encore l'accès en ligne pour le bureau. Avec plus de 660 pages et 3.500 photos couleurs, le guide "Who Works in Formula One" vous accompagnera tout au long de la saison dans vos recherches.

Pour commander le livre et/ou ses options digitales, infos sur www.whoworksin.com