Au sortir de deux saisons délicates - interrompues, déjà, par un grave accident de la route - en F3 allemande, Kubica intègre en 2005 les World Series by Renault. Engagé par le team Epsilon-Euskadi, il remporte quatre courses et le titre en dépit d'un budget plus serré que ses principaux concurrents. Comme le veut la tradition, il est récompensé par un test F1 avec Renault, qui se passe bien mais ne débouche pas sur un contrat.