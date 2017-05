Monaco : les notes F1i des pilotes

Rouge, impair et gagne. Ferrari a mis fin à seize années d'insuccès en Principauté, et de brillante manière ! Nul n'a pu contester le doublé Vettel-Räikkönen, inversé par rapport aux essais. Ricciardo a, cette fois, exploité son passage par les boxes pour s'inviter sur un podium qu'Hamilton, aux abonnés absents, n'a jamais été en mesure d'entrevoir, Mercedes subissant un cuissant revers. Force India a dévissé, Haas a capitalisé, Sainz s'est une fois de plus mis en évidence alors que McLaren a laissé filer une occasion en or d'ouvrir le score.

Nico Hülkenberg (abandon) : 7/10

Confronté à une monoplace à l'équilibre imparfait, le grand échalas n'avait, à nouveau, pas pu hisser la Renault dans le top dix en qualifications. Les pénalités des pilotes McLaren lui permirent de l'intégrer sur la grille. Passé par Magnussen à l'extinction des feux, il aurait pu briguer une huitième ou neuvième place si sa boîte n'en avait, très tôt, décidé autrement.