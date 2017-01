Lance Stroll : "Pas de traitement de faveur"

A quelques semaines de ses grands débuts en Formule 1, Lance Stroll était de passage à l’Autosport International de Birmingham pour commémorer les 40 ans de Williams. L’occasion pour le Québécois de 18 ans d’évoquer en présence de F1i ses premiers pas de titulaire à Grove, son statut de "rookie le mieux préparé de l’histoire" et la pression de marcher sur les traces de son compatriote Jacques Villeneuve, le dernier à avoir été sacré au volant d’une monoplace de Sir Frank, il y a déjà deux décennies.

Bonjour Lance, je vois que les F1 qui nous entourent ne vous laissent pas indifférent (la FW18 de Damon Hill et la FW14B de Nigel Mansell, entre autres). Aujourd’hui, c’est à votre tour de courir pour Williams : plutôt cool non ?

Effectivement, j’ai encore du mal à réaliser la situation. Il vous suffit de regarder ces voitures pour comprendre à quel point Williams a marqué l’histoire de la F1. J’ai eu droit à ma visite guidée du salon ce matin et pouvoir ainsi toucher de près l’héritage de Sir Frank, de sa fille Claire et tout ce qu’ils ont accompli, c’est juste magnifique.

Vous avez grandi en regardant les Grand Prix où Williams se battait aux avant-postes. Avec le recul, qui eut cru que vous seriez parachuté chez eux si jeune ?

Personne, pas même moi ! Vous savez, votre progression vous oblige à aborder une après l’autre. Chaque saison est un nouveau challenge, avec une préparation de plus pour une compétition qui a ses propres difficultés et inconnues. L’année passée, je me suis énormément concentré sur la F3 (dont il a remporté le championnat européen de la FIA, ndlr) et je n’aurais jamais imaginé me retrouver en F1 dans la foulée. C’est presque irréel.

A propos de F3 : vous avez remporté le championnat avec PremaPower Team, vous aviez une bonne voiture mais la bataille a tout de même été rude dans le peloton.

En effet, le niveau a été excellent toute la saison. De manière globale, la série n’a fait que s’améliorer avec le temps, les équipes sont toujours plus professionnelles, les motoristes se poussent les uns contre les autres et le niveau en piste est très compétitif. Pour les pilotes, c’est un véritable avant-goût de ce à quoi ressemble la compétition de haut niveau et un passage presque obligé pour gravir les échelons suivants.

Un bon point sur votre CV, d’autant que cela vous a permis d’apprendre certains circuits visités en temps normal par la F1.

Exactement, tous les circuits européens que la F3 a visités cette saison font partie du calendrier de la F1. Avoir pu y rouler constitue évidemment un avantage mais je ne m’avance pas trop, surtout que j’aurai une dizaine de nouveaux tracés sur lesquels je n’ai jamais roulé. Il y a donc encore beaucoup à apprendre.

Stroll a fait la course en tête en F3 l'année dernière, comme ici à Spa-Francorchamps.