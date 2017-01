Frédéric Vasseur : “La démarche de Rosberg m'a inspiré”

Frédéric Vasseur était l’invité de Canal + Sport en direct dans "19h30 Sport pour réagir à chaud sur son actualité. L’ancien Team Principal de Renault Sport F1 s'est expliqué sur sa décision de quitter l’écurie française. Morceaux choisis.

Sur les raisons de son départ : "La saison a été longue : on a 21 courses, je pense que dans l’événement il était important de rester concentré sur ce qu’on faisait. Et puis, la fin de saison arrivant, ça permet de faire un petit point. On en est arrivé à la conclusion que l’organisation en place fonctionnait peu ou mal et ce n’était pas rendre service à l’équipe de continuer comme ça."

L’influence de Nico Rosberg sur sa décision : "Quelque part j’y ai pensé pendant le break en me disant qu’il ne faut pas accepter de compromis et faire ce qui me tient à cœur. Je pense que Nico, au sommet de sa gloire, n’a été tenu ni par la gloire ni par l’argent, il a fait ce qui lui plaisait. J’ai trouvé la démarche hyper séduisante."

Sur la frustration de partir après un an : "Il y a eu pas mal de bons points qui ont été avancés durant la saison notamment dans le recrutement. Tout n’est pas si noir, une étape importante a été franchie dans l'engagement de Nico Hülkenberg. Je tire un bilan un peu plus partagé de tout ça."

Sur la venue de Nico Hülkenberg pour lui chez Renault : "Cela a été le point le plus dur dans ma décision car je suis proche de Nico. J’ai mis tout ce que je pouvais pour le convaincre de nous rejoindre. Maintenant je pense que la décision est la bonne pour le bien de l’équipe et des résultats. On en a parlé longuement... Il est assez entier dans son approche, dans ses commentaires et ses réponses. L’avantage, c’est qu’il a la franchise de l'Allemand bien carré."

La manière dont Nico Rosberg s'est retiré a séduit Fred Vasseur pour prendre sa propre décision.

Nico Hülkenberg peut-il être un futur champion du monde ? "Oui, je pense que c’est l’un des pilotes les plus talentueux qu’il y a eu dans les junior series ces dix dernières années. Il y a eu trois pilotes qui ont gagné le GP2 en étant rookies : Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Nico Hülkenberg. J’espère que le troisième sera Champion du monde. Il fait partie, pour moi, du petit cercle des pilotes qui peuvent devenir Champion du monde."

Sur son avenir : "La Formule 1 peut être une option, cela dépend sous quelle forme. On verra…"