Button : "Un challenge excitant"

Le Champion du monde 2009, vainqueur du Grand Prix de Monaco cette année-là, reprend du service ce week-end en Principauté en tant que remplaçant de luxe de Fernando Alonso. F1i l'a rencontré pour évoquer cette participation unique à plus d'un titre.

Welcome back, Jenson ! Pourquoi ne vas avoir profité des tests prévus à Bahreïn au moment où tu as accepté l'offre de McLaren ?

Le circuit de Sakhir n'a vraiment rien de comparable avec Monaco, aussi je pense que j'aurais perdu mon temps. De plus, la fiabilité de l'auto n'a pas permis de boucler plus de 17 tours ce jour-là, donc j'ai bien fait de m'abstenir. En privilégiant la préparation dans le simulateur, ce qui n'est pourtant pas ma tasse de thé, je pense être mieux à même de prendre la mesure de la nouvelle réglementation, des dimensions plus larges de la monoplace, etc.

Monaco est naturellement un Grand Prix singulier, en quoi t'inspire-t-il ?

Cela fait 17 ans que je vis ici, c'est un peu ma course à domicile, et j'avais prévu d'y être de toute façon, donc courir c'est encore mieux, c'est pour quoi on me paye. Gagner ici en 2009 reste un de mes meilleurs souvenirs. Il y a le prestige du lieu, bien sûr, mais surtout le pilotage entre les rails qui procure toujours des sensations spéciales : c'est une piste étroite, bosselée, avec du relief et parfois peu de visibilité... Un challenge excitant !

McLaren attend beaucoup de toi dans la mesure où ce circuit convient le mieux à la MCL32 : après la performance de Fernando Alonso en qualification à Barcelone, ressens-tu davantage de pression ?

Non, vraiment aucune pression. Je suis relax et assez excité à l'idée de retrouver cette atmosphère, de travailler avec l'équipe que je connais bien et de faire de mon mieux selon les circonstances. Il y a des évolutions sur la voiture qui ont bien fonctionné en Espagne et j'ai pu le remarquer aussi dans le simulateur, donc je suis impatient de voir ce que cela va donner.

Button s'était imposé à Monaco en 2009, l'année de son titre mondial avec Brawn GP.