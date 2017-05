Alonso : "C'était fun !"

Les premiers tours de piste de Fernando Alonso sur le speedway d'Indianapolis hier ont été abondamment commentés et très médiatisés, mais à écouter les propos du Matador lui-même on prend la mesure de sa motivation dans ce formidable challenge de la "triple crown". Entretien express.

Comment s'est déroulé ce premier contact avec un univers complètement nouveau ?

Pour une première, c'était vraiment amusant, c'était fun ! C'est une bonne manière de démarrer cette découverte en augmentant progressivement la vitesse, comme l'exige le "Rookie Orientation Test". Au début, ce n'est pas évident d'atteindre le minimum requis, ensuite lors des étapes suivantes on s'habitue. La voiture me donnait une bonne impression, j'étais donc en confiance. Un peu trop peut-être car on a le sentiment que c'est la voiture qui nous conduit, et pas l'inverse !

Votre temps de préparation est compté : estimez-vous que vous serez prêt dans quinze jours ?

J'ai pu boucler 110 tours du speedway mercredi, ce qui me donne un premier bagage d'expérience, parce qu'on monte en vitesse au fur et à mesure des tours accomplis. Après 30 ou 40 tours, on a commencé à peaufiner les réglages et j'ai pu analyser les trajectoires. J'ai estimé dans quel rapport aborder telle courbe, selon le niveau de carburant et d'appui. Mais il reste beaucoup à faire d'ici les qualifications.

Lorsqu'on est assis dans la voiture le feeling est unique : quand il faut rentrer à fond dans un virage, ce n'est pas la même chose que dans le simulateur.

Avez-vous pu tester dans le simulateur avant de prendre la piste ?

Oui, les sensations dans le simulateur étaient assez réalistes et cela donne une première impression de comment cela va se présenter, mais ensuite lorsqu'on est assis dans la voiture le feeling est unique : quand il faut rentrer à fond dans un virage, ce n'est pas la même chose que dans le simulateur. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé et je dois remercier toute l'équipe Andretti Autosport de m'avoir ainsi facilité la tâche, à commencer par Marco qui avait effectué quelques tours au volant de ma monoplace afin de s'assurer de son bon fonctionnement.

Marco Andretti avait effectué quelques tours de rodage avant que Fernando Alonso ne s'élance.