Synthèse du vendredi : au chat et à la souris...

La première journée d'essais en vue du Grand Prix de Russie n'a pas apporté de réelles surprises, si ce n'est que Ferrari a dominé les deux séances. Sebastian Vettel a beau clamer que Mercedes reste favori, on verra ça aux qualifications. Les Flèches d'argent disposent généralement d'un boost de puissance bienvenu dans cet exercice, mais qu'en sera-t-il dimanche pour la course ?

Le duel continue entre les deux top teams du championnat et bien malin celui qui pourrait désigner le vainqueur de Sotchi dès vendredi. Les écarts sont cependant impressionnants en faveur de la Scuderia aujourd'hui, mais on soupçonne - à tort ou à raison - les Mercedes de cacher leur jeu en privilégiant les longs runs avec beaucoup d'essence à bord pour évaluer les pneumatiques en conditions de course. Quoi qu'il en soit, et quel que soit le verdict des qualifications, l'issue du Grand Prix reste indécise sur ce tracé spectaculaire.

Max Verstappen et Daniel Ricciardo sont priés de prendre leur mal en patience avec pour seule perspective de se battre entre eux pour la cinquième place.

Loin derrière les rouges et les gris, les Red Bull font grise mine en attendant la version B de la RB13 pour le début de la campagne européenne à Barcelone. Max Verstappen et Daniel Ricciardo sont priés de prendre leur mal en patience avec pour seule perspective de se battre entre eux pour la cinquième place. Vient ensuite la Williams de Felipe Massa, celle de Lance Stroll étant à nouveau reléguée en fond de classement. Il faudra compter sur les Renault, Haas et Force India pour la bagarre de l'accession à la Q3, tandis que Fernando Alonso tente encore de réaliser des miracles avec la McLaren-Honda.

Le métier rentre... lentement pour Lance Stroll : Williams est actuellement un "one car team".