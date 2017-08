Synthèse du samedi : un verdict sans appel

La petite cérémonie des interviews face au public après les qualifications, instaurée par Liberty Media cette saison, a vu un moment rare quand Ross Brawn en personne est tombé dans les bras de Lewis Hamilton. L'émotion n'était pas feinte entre les deux hommes dont on connaît la complicité, l'ingénieur anglais ayant été l'initiateur du passage du champion britannique chez Mercedes en 2013. Et l'hommage rendu par le nouveau recordman à la référence fut vibrant, même si le symbole était peut-être moins marqué que lorsque Hamilton avait reçu le casque de Senna à Montréal lors de sa 65ème pole.

Toujours est-il que Lewis a fait le boulot en laissant Valtteri Bottas à près d'une demi-seconde, la Ferrari de Sebastian Vettel ne s'étant intercalée entre les deux Mercedes qu'au prix d'un dernier tour spectaculaire durant lequel Kimi Räikkönen a offert une belle aspi à son équipier. Que nous réserve la course, dans ce contexte ? La météo devrait rester sèche comme aujourd'hui, mais sait-on jamais dans cette célèbre vallée de l'Eau Rouge... Même sans pluie, la bagarre promet de faire rage avec une stratégie à un seul arrêt plus rapide sur le papier, à moins d'une neutralisation toujours possible. Le duel Hamilton-Vettel propose une belle affiche aux dizaines de milliers de spectateurs présents.

Les Red Bull n'auront voix au chapitre que si la pluie s'en mêle car leur déficit en performance pure est trop grand sur ce tracé. Max Verstappen sera sans nul doute survolté par la marée orange dans les tribunes mais on le voit mal en mesure de se battre pour le podium. Il a infligé une sacrée leçon à Daniel Ricciardo relégué à une demi-seconde en Q3. Dans le top 10, belle perf des Renault avec Hülkenberg au septième rang devant les deux Force India, mais Palmer aurait pu y prétendre sans une défaillance de sa boîte de vitesses au plus mauvais moment. En sixième ligne, on suivra de près Fernando Alonso et Romain Grosjean probablement chaussés de pneus neufs pour jouer leur va-tout dans le premier tour. Vivement demain !

Malgré ses efforts généreux, Max Verstappen a peu de chance de pouvoir briguer le podium demain.