Synthèse du samedi : le rouge est (re)mis

Combien de temps depuis que Ferrari n'avait pas pris le dessus de la sorte ? A la régulière, cela doit remonter à la saison 2010, quand le titre mondial échappa in extremis à Fernando Alonso. On pensait la restructuration à l'italienne de la Scuderia à côté de la plaque, voilà que les Maranello boys nous démontrent le contraire... Bravo Ferrari !

Voir les deux pilotes avec la banane en descendant de leur monoplace, c'est un signe : non seulement la SF70H est bien née, mais elle évolue dans le bon sens. Malgré une piste taillée sur mesure pour les Mercedes et des températures plus tempérées qu'à Bahreïn, les Flèches d'argent ont été battues. Certes, Valtteri Bottas (qui a précédé Lewis Hamilton dans toutes les séances, notez-le) apprécie Sotchi, mais une petite faute en fin de Q3 l'a privé de la pole position.

Mieux : les Ferrari monopolisent la première ligne, une première depuis le Grand Prix de France 2008. Kimi Räikkönen semblait en mesure de prendre l'ascendant sur son équipier mais un ultime coup de rein de Sebastian Vettel lui a offert la pole. La course s'annonce intéressante à plus d'un titre avec quatre voitures aux avant-postes et une dimension stratégique passionnante : Mercedes va sans doute tenter "l'undercut" et il faudra suivre d'éventuelles consignes, en espérant qu'elles ne soient pas nécessaires...

Nouvel exploit de Nico Hülkenberg qui hisse la Renault en quatrième ligne devant les deux Force India. Esteban Ocon a atteint la Q3 pour la première fois de sa carrière, gageons que ce ne sera pas la dernière.

Daniel Ricciardo pointe au cinquième rang à plus d'une seconde de la pole. La Williams de ce bon vieux Felipe Massa est même parvenue à s'intercaler entre les deux Red Bull, mais nul doute que Max Verstappen va se réveiller en course, mais gare aux excès de zèle : avec lui, ça passe ou ça casse.

Candidates aux points, les Toro Rosso s'élanceront en milieu de grille, Sainz et Kvyat encadrant Lance Stroll (mieux qu'hier mais à près d'une seconde de Massa en Q2 tout de même). Les Haas sont à la peine, tout comme les McLaren et les Sauber en queue de peloton. Avec une stratégie a priori limpide à un seul arrêt sur ce revêtement lisse et peu abrasif, les dépassements ne seront peut-être pas légion demain, mais ils pourraient être spectaculaires...

Esteban Ocon visera son quatrième top 10 consécutif après une première qualification en Q3.