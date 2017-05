Synthèse du samedi : à coups de centièmes

Cinq centièmes de seconde pour départager Lewis Hamilton et Sebastian Vettel pour le gain de la pole position, trois petits centièmes séparant Valtteri Bottas et Kimi Räikkönen sur la deuxième ligne de la grille, pas de doute : le match Mercedes-Ferrari est plus serré que jamais ! Personne ne s'en plaindra sur ce circuit de Catalunya que chacun connaît comme sa poche et où les courses se transforment parfois en processions.

Cela ne devra pas être le cas demain, pour deux raisons : d'abord la zone de DRS a été allongée dans la ligne droite, ensuite les stratégies vont être décisives. Pirelli estime en effet que la manière la plus rapide de boucler la distance du Grand Prix consiste à s'arrêter à trois reprises, en privilégiant les gommes tendres pour passer les médiums le plus tard possible en fin de course. Le ballet des pitstops et les perspectives d'undercut devraient donc donner une intensité particulière à la bataille.

