Synthèse du jeudi : mano a mano

Le grand cirque est en place dans la Principauté pour le joyau de la couronne, la course qui sublime la Formule 1. D'abord sous une brume matinale s'accrochant au Rocher avant l'apparition d'un éclatant soleil monégasque, on a vécu une journée en deux temps : la séance matinale favorable à Mercedes, avec Lewis Hamilton battant le record absolu de la piste, et puis une seconde séance qui a souri à Ferrari et Sebastian Vettel pendant que les Flèches d'argent se fourvoyaient dans leurs réglages.

Comme un vendredi ailleurs, le jeudi à Monaco il est question de prendre ses marques et de balayer les réglages en passant les différents types de gommes proposés par Pirelli. Contrairement à d'autres circuits, les pilotes doivent aussi trouver le bon rythme et prendre progressivement confiance dans leur monoplace. La marge d'erreur étant infime dans les rues de la Principauté, il faut y aller petit à petit, humblement, sous peine de se voir privé d'un précieux temps de piste.

Samedi, Mercedes aura la matinée pour peaufiner les réglages et revenir au niveau de Ferrari avant la décisive séance de qualification : le spectacle s'annonce haut en couleurs !

La réglementation 2017 procurant beaucoup plus d'appui, les F1 ont pulvérisé les records aujourd'hui, un coup Lewis Hamilton ce matin et un coup pour Sebastien Vettel l'après-midi. Le mano a mano entre les deux prétendants au titre va se poursuivre samedi (le vendredi est traditionnellement chômé en Principauté), Mercedes ayant la matinée pour peaufiner les réglages et revenir au niveau de Ferrari avant la décisive séance de qualification, celle où la hiérarchie se dessine avec peu de chance de la voir évoluer dimanche étant donné les caractéristiques du tracé.

Derrière les favoris, Red Bull est prêt à bondir sur cette piste qui fait la part belle au châssis plutôt qu'à la puissance pure : Daniel Ricciardo rêve encore de sa pole position de l'an passé en signant le deuxième temps (mais à une demi-seconde de Vettel), tandis que Max Verstappen n'a pas été au contact avec les rails. Les Toro Rosso boys sont aussi à l'affût, dans le top 5 aujourd'hui, avec ensuite un milieu de peloton plus resserré que jamais, laissant présager une féroce bagarre pour se hisser en Q3 samedi : trois dixièmes de seconde séparent les Force India de Sergio Pérez (7ème) et Esteban Ocon (15ème), rookie de Monaco plus prudent que Lance Stroll, parti à la faute sans surprise... Quant au vétéran Jenson Button, il a fait le boulot en tournant dans le même chrono que son équipier Stoffel Vandoorne. Enfin, les Renault sont à la traîne en bas de la feuille des temps, en précédant les seules Sauber.

Le retour de Button s'est bien passé, en attendant la suite !