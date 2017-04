Synthèse du Grand Prix : Valtteri qui rit

Une première victoire en F1, c'est toujours spécial. En quatre saisons, Valtteri Bottas n'avait aucune chance d'y parvenir chez Williams et il ne lui a fallu que quatre courses pour la décrocher avec Mercedes malgré le retour en forme de Ferrari. A Sotchi, le Finlandais a réussi le sans-faute parfait dès le départ pour mener de bout en bout et s'imposer parmi les hommes forts de la course au titre.

Bottas a toujours apprécié l'autodrome russe et, tout au long du week-end, il a dominé Lewis Hamilton qu'il a précédé dans toutes les séances d'essais. Sa victoire aujourd'hui permet à Mercedes de reprendre la tête au classement des constructeurs - pour un petit point seulement - tandis qu'il pointe à dix unités de son équipier dans la hiérarchie des pilotes. Autant dire que la saison ne fait que commencer, d'autant que la Scuderia avait pris l'avantage sur les Flèches d'argent pour la première fois en qualification.

La victoire s'est jouée dès le départ, en réalité, même si Bottas a ensuite enfoncé le clou en début de course pour se bâtir un avantage qui allait lui permettre de résister à la remontée de Vettel dans la seconde moitié du Grand Prix. Si Räikkönen n'a pas démérité samedi comme dimanche, Hamilton est passé à côté de son sujet comme cela lui arrive parfois. Jour off ou grain de sable ? Réponse dans les prochaines semaines, à commencer par le rendez-vous de Barcelone où l'on attend avec impatience la version B de la Red Bull RB13 pour permettre à Verstappen et Ricciardo de se mêler à la lutte pour le podium.

La victoire s'est jouée dès le départ, en réalité, même si Bottas a ensuite enfoncé le clou en début de course pour se bâtir un avantage qui allait lui permettre de résister à la remontée de Vettel dans la seconde moitié du Grand Prix.

La course a été limpide, avec peu de dépassements, mais les batailles ont été serrées à tous les échelons du peloton. Max Verstappen a fini isolé à la cinquième place, tandis que les Force India ont confirmé leur potentiel en raflant une grosse moisson de points avec un Esteban Ocon très prometteur qui a fait jeu égal avec Sergio Pérez. Nico Hülkenberg a aussi fait preuve de sa pugnacité dans une stratégie légèrement décalée pour engranger des points pour Renault, alors que Carlos Sainz a vaincu le signe indien en Russie pour ouvrir le score de Toro Rosso à Sotchi, déjà sa onzième unité depuis le début de la saison.

Au rang des déceptions, pas de surprise là non plus : naufrage des McLaren-Honda, avec Alonso out dès le tour de formation et Vandoorne à l'arrivée juste devant les deux Sauber. Le Haas F1 Team est rentré bredouille après la pénalité infligée à Magnussen et la collision entre Grosjean et Palmer dans le premier virage. Mention timide aussi pour Stroll, classé onzième pour sa première visite à Sotchi, et Kvyat, pas vraiment prophète en son pays...

Encore une course solide de Nico Hülkenberg, à nouveau dans les points pour Renault.