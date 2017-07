Synthèse du Grand Prix : un petit air de vacances

On pensait que les rouges avaient l'avantage après la journée de samedi, mais il s'en est fallu de peu pour que le rêve de Maranello s'écroule dans la chaleur accablante de Budapest. Une curieuse défaillance de la direction de la Ferrari de Vettel n'a pas eu de conséquence fâcheuse, si ce n'est qu'elle a bridé le leader de la course en provoquant un regroupement derrière lui. Du coup, les Mercedes ont tout tenté pour faire sauter le bouchon, finalement sans succès après que Bottas et Hamilton se soient relayés dans le rôle du chasseur. En rendant au Finlandais sa place sur le podium, la firme à l'étoile a fait preuve d'une grande sportivité.

Les Red Bull auraient pu - auraient dû - se mêler à cet embouteillage sur l'autoroute des vacances, mais Max Verstappen a pris le risque de trop dans le deuxième virage en percutant son équipier Daniel Ricciardo. Pénalisé, le Hollandais a effectué la jonction trop tard en fin de course, mais le potentiel était là ce qui est de bon augure pour la suite. La bonne surprise est venue des McLaren-Honda, avec Fernando Alonso au sommet de son art pour arracher la sixième place ("best of the rest") en s'offrant au passage le luxe du meilleur tour en course, tandis que Stoffel Vandoorne s'est contenté du point de la dixième place après un pitstop un peu chaotique.

Entre les deux bolides oranges, Carlos Sainz a tiré son épingle du jeu pour Toro Rosso en précédant les deux Force India qui ont poursuivit leur belle moisson de points après avoir loupé la Q3 la veille. Une journée à oublier pour les Renault boys, Hülkenberg n'étant pas aidé par sa pénalité et par un Magnussen particulièrement défensif... Pas mieux pour l'autre Haas de Romain Grosjean, contrainte à l'abandon sans gloire.

Même s'il régnait un air de vacances à Budapest, les teams vont rester sur le Hungaroring pour deux journées d'essais privés cette semaine avec quelques titulaires priés de faire des heures supplémentaires et quelques jeunes appelés à tester les F1 du cru 2017. Sans oublier le moins jeune Robert Kubica, très attendu au volant de la Renault R.S.17 après les solides performances réalisées récemment sur l'ancienne Lotus E20. Welcome back, Robert !

