Synthèse du Grand Prix : intenses duels...

La cinquantième édition du Grand Prix de Belgique proposait une belle affiche et le duel entre les deux protagonistes de la course au titre, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel, n'a pas déçu les dizaines de milliers de spectateurs venus assister à la bataille des Ardennes. Ils sont repartis déçus pour les régionaux de l'étape Max Verstappen et Stoffel Vandoorne, mais le spectacle a été à la hauteur à tous les étages du peloton.