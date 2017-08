Cinquantième Grand Prix à Spa : les années 90

Ce 27 août, Spa-Francorchamps accueillera son cinquantième Grand Prix de Formule 1. A cette occasion, nous feuilletons l'album souvenir, décennie par décennie, en épinglant les plus marquants qui ont fait du toboggan des Ardennes le plus beau circuit du monde. Pour ceux qui se rendront en Belgique, une expo sur ce thème se tient au musée du circuit à Stavelot.

1990

Affaire de drapeaux rouges. Au premier départ, Mansell est percuté par l'arrière et tape le rail, plusieurs voitures se touchent. Au second, à peine un tour de couvert et l'Italien Paolo Barilla, héritier des pâtes du même nom, transforme sa Minardi en lasagne au sommet du Raidillon. Lorsqu'enfin la course est lancée, Senna (auteur de la pole à nouveau) s'envole petit à petit. Prost (Ferrari) finit par déloger l'autre McLaren de Berger de la deuxième place mais, après un arrêt pneus, tous deux devront cavaler pour reprendre la Benetton de Nannini, qui n'a pas stoppé et terminera quatrième.