Valtterix aux Jeux Olympix

F1i vous propose régulièrement des billets d'humeur de l'ami Thierry cette année. Le week-end de Pâques dans le désert lui a inspiré quelques jeux de mots dont il a le secret !

Et voilà. Nos vingt gladiateurs des temps modernes se sont retrouvés pour une nouvelle discipline olympique sur le site historique (bon, il n’a que trois ans, mais on fait comme si) des Jeux de Sotchi. Catégorie : avions de chasse.

Les machines des différentes équipes sont arrivées à bord d’avions porte-avions dans la région de Krasnodar (déjà ça, ça fait peur). Un comble dans un port de la Mer Noire. Sans doute, au vu des images, était-elle trop bleue pour arriver par bateaux. Deux avions ont été disqualifiés avant le départ : les Sukhoï de l’équipe Put In, pour raison de dopage.

Au programme : vendredi et samedi matin, entraînements. L’après-midi, épreuve de sprint. Et le dimanche, le marathon de 309 km.

Pas beaucoup de nouveautés avant l’Europe. Haas trouvant leurs freins un brin trop beaux vont essayer une version française car c’est une bonne industrie. Les oranges ne semblent toujours pas pressées et Toto espère que Maurizio n’arrivera pas si bien que ça. Les mécanos de Renault ont été relookés par Daniel Hechter, mais on n’est pas convaincu de l’avantage en course.

Un scoop quand même : on apprend que Sauber gagne d’ores et déjà le prix dans la catégorie sado-maso en signant avec Honda pour 2018. Un contrat un peu bridé peut-être ? Un prophète barbu bien connu aurait prédit que Sauber pourrait devenir la seule écurie qui rirait jaune l’année prochaine.

Premiers entraînements : Esteban confond le bouton du siège éjectable avec celui du capot. Stoffel, lui, éjecte son réacteur, une fois de plus. Les sangliers auraient encore bouffé des cochonneries ? (à ne pas publier : là, il faut être branché Astérix pour la comprendre)

Session suivante : Max a des problèmes d’impuissance, tandis que Romain ne peut freiner ses ardeurs. Tout un programme.

FP3 : Pour beaucoup ça glisse au pays des merveilles. Joylon s’arrête dès le début, suite à une fuite d’huile (de palme ?).

A l’aube de l’épreuve de sprint, le rouge est mis (sans exciter le taureau ceci dit).

Ce fut intéressant. A part un crash en Q1 de Palmer, mais là, ça devient routinier, sans faire les affaires de Grosjean (mais ce n’est qu’un début). Les tablettes statistiques en ont pris un coup dans l’imprimante. En Russie, la première ligne devint rouge, pour la première fois depuis 2008. Il n’y a rien eu d'autre qu'une Flèche d’argent en pole depuis 19 courses. Et aucun cheval cabré sur la première ligne depuis 30 Grands Prix. De quoi prescrire d’urgence un baxter de Xanax à Totoniki pour la nuit.

Avant même l’épreuve finale, on apprend que Stoffel Vandoorne prend la tête au championnat des pénalités. Il devance déjà son plus proche concurrent de 12 points. Forza Honda ! Et voici le dimanche qui va enfin nous révéler le podium et ses servants (et les autres)...

Relégué en fond de grille, Stoffel Vandoorne a dû batailler pour précéder les Sauber en course...