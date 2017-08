Le bilan team par team à la mi-championnat

Mercedes : 357 pts (1er) - 6 victoires / 8 poles - Hamilton 2e (188 pts) / Bottas 3e (169 pts)

Même si nettement chahutée cette année par Ferrari, l'Etoile ne compte que 21 points de moins que la saison dernière à pareille époque, où ses pilotes se battaient seuls pour le titre tandis que cette fois ils sont devancés par Vettel.

De loin les plus performants aux essais, les Argentés le sont aussi (mais moins) en course grâce aux deux victoires de Bottas à comparer au zéro pointé de Räikkönen chez les Rouges. Hamilton n'enregistrait que quatre unités de plus l'an passé après Budapest bien qu'il avait une victoire supplémentaire... et alors qu'il a rendu trois points à Valtteri en Hongrie, qui pourraient valoir cher au moment des bilans définitifs.

Un certain manque de régularité par rapport à la Scuderia - d'office plus performante, elle, le dimanche - explique le retard de Mercedes, qui compte aussi deux lièvres dans la course contre un seul à Maranello.