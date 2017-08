Si ce Grand Prix de Belgique ne fut pas hyper-spectaculaire, les deux leaders du championnat se sont offert un joli duel. Au final, force est restée au poleman Hamilton, mais Vettel est loin d'avoir démérité. Opportuniste, Ricciardo devance de décevants Räikkönen et Bottas. Très belle course du trio Hulk-Grosjean-Massa, Force India s'est encore tiré une balle dans le pied, alors qu'Alonso n'en peut plus de rire jaune.