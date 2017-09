Les deux Mercedes ont assommé les tifosi, reléguant Vettel à plus de trente secondes et Räikkönen à une minute. Cinglant revers à domicile pour la Scuderia, qui a même failli perdre le podium face à un Ricciardo déchaîné. Ocon et Stroll ont montré leur meilleur visage, Verstappen a brillamment sauvé un point, McLaren fut mieux que prévu avant de sombrer alors que Renault et Toro Rosso n'ont jamais été dans le coup.