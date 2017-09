Les pilotes francophones de Ferrari (3/3)

Dernier volet de notre triptyque dédié aux adeptes de la langue de Molière à Maranello : Gilles Villeneuve et un bon lot de Français, de Didier Pironi à Jean Alesi en passant par René Arnoux, Patrick Tambay et Alain Prost. Avant un Monégasque, Charles Leclerc ?

Gilles Villeneuve

Le petit prince de Maranello a disputé 66 de ses 67 Grands Prix à bord d'une Ferrari, en gagnant six et se conformant sagement aux consignes d'équipes pour terminer vice-champion en 79 derrière Jody Scheckter. Son heure viendrait, inévitablement... Si Gilles a laissé une trace à ce point indélébile, c'est non seulement à cause d'une fin digne d'une tragédie grecque mais surtout grâce à un style inimitable. En piste, le Québécois était un guerrier, à qui rien n'était impossible - du moins le croyait-il -, quel que soit l'état de sa monture. Unique.