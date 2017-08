Cinquantième Grand Prix à Spa : les années 70

Ce 27 août, Spa-Francorchamps accueillera son cinquantième Grand Prix de Formule 1. A cette occasion, nous feuilletons l'album souvenir, décennie par décennie, en épinglant les plus marquants qui ont fait du toboggan des Ardennes le plus beau circuit du monde. Pour ceux qui se rendront en Belgique, une expo sur ce thème se tient au musée du circuit à Stavelot.

1970

On a vite fait le tour des seventies puisque l'édition 1970 est la seule du Grand Prix de Belgique qui aura lieu à Spa, avant que l'épreuve se déplace à Nivelles et Zolder. Les qualifications seront archi dominées par la March de Jackie Stewart alignée par le team Tyrrell (n°11 ci-dessus). L'Ecossais a plus de deux secondes de marge sur la Lotus du futur champion du monde Jochen Rindt (n°20). La March officielle de Chris Amon (n°10) est à l'extérieur de la première ligne, alors que la Ferrari de Jacky Ickx (n°27) pointe à la corde de la deuxième.