Cinquantième Grand Prix à Spa : les années 50

Ce 27 août, Spa-Francorchamps accueillera son cinquantième Grand Prix de Formule 1. A cette occasion, nous feuilletons l'album souvenir, décennie par décennie, en épinglant les plus marquants qui ont fait du toboggan des Ardennes le plus beau circuit du monde. Pour ceux qui se rendront en Belgique, une expo sur ce thème se tient au musée du circuit à Stavelot.

1950

Alfa Roméo arrive invaincu dans les Ardennes. Les fameuses Alfetta 158 sont ultra-dominatrices et le prouvent dès les essais avec Farina en pole devant Fangio et Fagioli. Villoresi, quatrième sur la première Ferrari, est à dix secondes. Le festival se poursuit le lendemain, même si des problèmes de transmission vont empêcher Giuseppe Farina (champion en fin de saison) d'assurer le triplé. Juan Manuel Fangio (n°10 ci-dessus) l'emporte facilement devant Luigi Fagioli (chronométré à plus de 323 km/h dans la descente de Masta !) et la Talbot-Lago du Français Louis Rosier.