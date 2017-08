Cinquantième Grand Prix à Spa : les années 2000

Ce 27 août, Spa-Francorchamps accueillera son cinquantième Grand Prix de Formule 1. A cette occasion, nous feuilletons l'album souvenir, décennie par décennie, en épinglant les plus marquants qui ont fait du toboggan des Ardennes le plus beau circuit du monde. Pour ceux qui se rendront en Belgique, une expo sur ce thème se tient au musée du circuit à Stavelot.

2000

Une action signée Mika Häkkinen et demeurée dans toutes les mémoires. Le Finlandais, en pole, a dû céder la tête à Michael Schumacher. Mais la McLaren revient sur la Ferrari. Dans la montée vers les Combes, le duo tombe sur la BAR attardée de Riccardo Zonta. Le Brésilien, au milieu de la piste, préfère ne pas bouger de sa ligne en voyant les leaders débouler dans ses rétros. Schumi entreprend de le passer en trajectoire extérieure, où il y a le plus de place. Häkkinen n'hésite pas : pied au plancher, il s'infiltre à la corde et fait l'intérieur à l'Allemand sous le regard médusé de Zonta. Une manœuvre splendide pour une victoire qui ne l'est pas moins.